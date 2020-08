50 ihmistä kokoontui Kemiönsaaressa salaperäiseen festivaaliin – maailmalla leviävä QAnon-ilmiö on nyt Suomessa: Pitävät Trumpia messiaanisena pelastajana

Helsingin Yliopiston tutkijatohtori Niko Pyrhösen mukaan QAnon on salaliittoteoria, jonka mukaan Yhdysvaltojen valtionhallinnossa on todella korkealla statuksella oleva Q-niminen hahmo, joka vuotaa salaista tietoa hallinnosta.

Vuodetut tiedot ovat usein kryptisesti muotoiltuja, minkä vuoksi seuraajat tulkitsevat, mitä viestit tarkoittavat ja miten heidän täytyy toimia. QAnon-salaliittoteorian mukaan presidentti Donald Trump taistelee eliittiä ja syvää valtiota (deep state) vastaan.

– Q:ta ajatellaan ikään kuin Donald Trumpin edustajaksi, koska Trump ei voi syystä tai toisesta kertoa kaikkia salaisuuksia eteenpäin, koska tällöin syvä valtio (deep state) pystyisi jotenkin turmelemaan Trumpin suunnitelmat. Olennainen tieto täytyy jakaa toisen suulla, joka on tässä tapauksessa Q, Pyrhönen sanoo.

Salaliittoteorian keskeisenä sanomana on, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump taistelee maailmaa hallitsevaa ja pedofiilirinkiä pyörittävää eliittiä vastaan. Teorian mukaan Trump suunnittelisi salassa pidättävänsä korkean tason demokraattipuolueen poliitikkoja ja julkisuuden henkilöitä, jotka masinoisivat pedofiilirinkiä tai jopa kannibalismia, The Verge -lehti kertoo. Liikehdintä sai alkunsa vuonna 2017 internetin keskustelupalstoilla.

Pyrhönen kuvailee QAnonia salaliittoteoriaryppääksi, joka imee itseensä myös muita salaliittoteorioita ja tulkitsee maailmaa niiden kautta.

– Korona-aikana korkean profiilin teorioita ovat olleet, että 5G-verkot levittävät koronaa ja Bill Gates haluaa injektoida mikrosiruja (ihmisiin) osana omaa maailmanvalloitusstrategiaa, George Soros haluaa vaihtaa väestön länsimaissa kehittyvistä maista tuleviin ihmisiin ja niin edelleen.

Rantautunut myös Suomeen

QAnon on nopeasti kasvava ilmiö, joka on vyörynyt globaaliksi erityisesti korona-aikana. Pyrhönen kertoo, että maaliskuun alusta liikkeen koko on kuusinkertaistunut, ja sen Facebook-jäsenistön koko on kasvanut globaalisti noin 1,5 miljoonaan ihmiseen.

Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt liikehdintä on saavuttanut Pyrhösen mukaan myös Suomen. Hän arvioi, että Suomessa liikkeeseen kuuluu joitain satoja ihmisiä. On vaikea sanoa, ovatko he "tosiuskovaisia", vai tykkäävätkö he vain pyöritellä salaliittoteorioita.

– On paljon tällaistakin joukkoa, joka ei ole täällä syvimmässä päässä, Pyrhönen sanoo.

Vahvin todiste Q-hurmoksen leviämisestä Suomeen on videopalvelu YouTubeen heinäkuun 11. päivänä striimattu Q-festivaalin esittely, jossa Q-teoriaan uskovat ihmiset ovat kokoontuneet yhteen Varsinais-Suomessa sijaitsevaan Kemiönsaareen.

Osallistujia on videolla puhuvan QAnon-aktiivin mukaan 50. Mies kuvailee videolla, että paikalla on paljon Trump-faneja, ja kyseessä on "kaunis ystävien kokoontuminen". Mies arvelee, että jos festivaali järjestettäisiin Yhdysvalloissa, paikalla olisi 3 000 ihmistä 50:n sijaan.

"Suomi jatkaa mukana"

Tutkijatohtori Pyrhönen uskoo, että QAnon-liikehdintä laajenee Suomessa entisestään.

– Jos katsoo globaaleja trendejä, on syytä olettaa, että Suomi jatkaa niiden mukana. Olennaista on, miten julkisuuden henkilöt ja poliitikot tarttuvat palasiin tästä (ilmiöstä).

Pyrhönen ei usko, että salaperäinen Q olisi oikea ihminen.

– Riippuu, keneltä kysyy, mutta erittäin todennäköisesti ei.

QAnon-liikehdintä herättää myös kysymyksen siitä, onko taustalla poliittisia vaikuttajia.

Pyrhönen kertoo uskovansa, ettei useimmilla salaliittoteorioita kehittelevillä henkilöillä ole vahvaa poliittista vakaumusta. Mutta sellaisiakin henkilöitä on, jotka ovat poliittisesti motivoituneita ja pyrkivät käyttämään salaliittoteorioita hyväkseen vakuuttaakseen ihmiset jostain ajatuksesta.

– Jos väitetään, että THL toimii huonosti ja on pimittänyt jotain tietoa. Se saattaa sopia tiettyjen poliitikkojen rooliin, Pyrhönen havainnollistaa.

– Se (salaliittojen spekuloiminen) on kollektiivinen projekti. Jos joku heittää jonkun (salaliittoteorian) ilmoille ja (ajatellaan), että tämä kuulostaa mielenkiintoiselta, sitä työstetään eteenpäin. On olemassa varmaan ydinjoukko, joka uskoo kaiken.

FBI:n mukaan kyseessä on vaara

QAnon-verkosto on luokiteltu Yhdysvalloissa vaaralliseksi. Esimerkiksi liittovaltion poliisi FBI on nimennyt sisäisessä muistiossaan QAnon turvallisuusuhaksi.

– FBI arvioi, että nämä salaliitoteoriat syntyvät, leviävät ja kehittyvät nykyaikaisella tietomarkkinoilla ja ajoittain ajavat molemmat ryhmät ja yksittäiset ääriliikkeet suorittamaan rikollisia tai väkivaltaisia ​​tekoja, viime vuonna julkaistussa muistiossa todetaan.

Helsingin yliopiston apulaisprofessori Katja Valaskivi kertoo Turun Sanomien haastattelussa, että QAnon-verkostossa on piirteitä, jotka ovat johtaneet väkivaltatekoihin ja kannustaneet niihin.

– Vastustajan demonisoiminen on ensimmäinen askel kohti väkivaltaa. Tätä tapahtuu esimerkiksi silloin, kun väitetään vastoin totuutta, että kaikki demokraatit ja heidän kannattajansa ovat pedofiileja. Tutkimissamme yhdysvaltalaisissa someryhmissä kiertää nyt erittäin raivokkaita videoita, jotka voivat johtaa väkivaltaan, Valaskivi kertoo lehden haastattelussa.