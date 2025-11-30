Viranomaiset ovat ottaneet 11 ihmistä kiinni epäiltyinä osallisuudesta tulipaloon.
Hongkongin tuhoisan tornitalojen tulipalon kuolonuhrien määrä on jo yli 140 ihmistä. Viranomaisten mukaan kuolleita saattaa olla vielä enemmän.
– Tuorein uhriluku on 146. Emme voi luvata, ettei kuolleita löydy lisää, sanoi poliisin onnettomuuksien tutkintayksikön ylikomisario Tsang Shuk-yin tiedotustilaisuudessa.
Viranomaiset ovat perustaneet itsenäisen tutkintaryhmän selvittämään, mistä tulipalo sai alkunsa. Aiemmin on epäilty palon saaneen alkunsa alempien kerrosten suojaverkosta, joka oli osa korjaustöitä.
Korruptionvastaiset viranomaiset ovat ottaneet 11 ihmistä kiinni epäiltyinä osallisuudesta tulipaloon. Poliisi on pidättänyt heistä kolme epäiltyinä kuolemantuottamuksesta.
Palo syttyi keskiviikkona kaupungin pohjoisosassa kahdeksan kerrostalon kokonaisuudessa, jossa on noin 2 000 asuntoa. Tulipalo levisi taloista seitsemään ja muutti tiiviisti rakennetun alueen hehkuvan kuumaksi pätsiksi.
Tornitalot sijaitsevat Tai Pon kaupunginosassa Hongkongin pohjoisosassa. Palo ehti riehua yli 40 tunnin ajan ennen kuin sammutustyöt päättyivät varhain perjantaina Suomen aikaa.
Tulipalo on Hongkongin tuhoisin sitten vuoden 1948, jolloin räjähdyksen aiheuttamassa tulipalossa kuoli 135 ihmistä.