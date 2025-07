Demarit pettävät, keskustalaiset ja persut ajavat kännissä – näin eri valheet korostuvat puoluekannan mukaan

Tuore tutkimus paljastaa umpirehellisiksi miellettyjen suomalaisten valehtelevan oikeastaan melko paljon.

Raha, parisuhde ja toisten miellyttäminen ovat yleisiä syitä sille, miksi suomalainen valehtelee. Tämä selviää viestintätoimisto Tekirin tuoreen kyselytutkimuksen tuloksista.

Vaikka stereotypia umpirehellisestä suomalaisesta ei täysin pidä paikkaansa, suomalaisten valehtelemista voisi luonnehtia hyväntahtoiseksi tai mukavuudenhaluiseksi.

– Me valehdellaan, että päästäisiin pois ikävistä tilanteista tai, jotta voitaisiin miellyttää jotain ihmistä, sanoo Tekirin toimitusjohtaja Riikka Kouhi Huomenta Suomen haastattelussa.

Tekirin toimitusjohtajan mukaan yleisin valehtelun aihe ovat tunteet. 60 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo valehtelevansa tunteistaan edes silloin tällöin.

– Kun kysytään "mitä kuuluu", vastataan "ihan hyvää", vaikka olisi aika paljon muutakin meneillään.

Selvityksen mukaan suomalaiset valehtelevat tunteiden lisäksi erityisesti rahankäytöstä sekä toisen ihmisen olemukseen tai ulkonäköön liittyvistä asioista.

Miehet valehtelevat ajaakseen omaa etuaan

Tutkimus keräsi miesten ja naisten vastauksia, ja näiden sukupuolten välillä havaitiin eroavaisuuksia muun muassa valehtelun syissä.

Tulosten perusteella molemmat sukupuolet valehtelevat ennen kaikkea miellyttääkseen muita ihmisiä, vaikkakin naisten keskuudessa tämä syy on yleisempi.

Miehet sen sijaan valehtelevat naisia useammin edistääkseen omia tavoitteitaan.

Sosiaalidemokraatit himoitsevat varattuja

Tutkimuksessa huomattiin myös, että eri puolueiden kannattajien vastauksissa korostuvat erilaiset valheet.

Esimerkiksi sosiaalidemokraattien kannattajat pettävät puolisoaan ja himoitsevat varattuja enemmän kuin muiden puolueiden kannattajat. Kyselytulosten perusteella 68 prosenttia SDP:n kannattajista on himoinnut varattua.

Perussuomalaisten kannattajat taas valehtelevat äänestämiskäyttäytymisestään ja esiintyvät toisena henkilönä tai häiriköivät internetissä.

Tulosten mukaan 27 prosenttia perussuomalaisten kannattajista on valehdellut äänestyskäyttäytymisestään, 28 prosenttia on esiintynyt jonain muuna ihmisenä netissä ja yli kolmannes on "trollannut" netissä.

Keskustalaiset valehtelevat pitävänsä anopista

Lisäksi tutkimuksen mukaan keskustan ja perussuomalaisten kannattajista runsas kolmannes on selannut puolisonsa puhelimen salaa läpi.

– Keskustalaiset ja persut ajavat kännissä vähän muita useammin ja keskustalaiset myös valehtelevat anopista pitämisestä useammin kuin muut, Tekirin Riikka Kouhi sanoo.

Kyselyn perusteella vihreiden kannattajien tärkeä motivaatio valehtelulle on halu miellyttää muita.

10:04 Katso myös: Mistä asioista suomalaiset valehtelevat ja miten valehtelijan tunnistaa? Katso koko Huomenta Suomen haastattelu.

Tekir teetti kyselytutkimuksen tutkimusyhtiö Verianilla. Kyselyyn vastasi 1 031 suomalaista ja sen kohderyhmänä oli Manner-Suomen 18 vuotta täyttänyt väestö. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.