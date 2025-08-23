Tuore analyysi paljastaa: Näin hyvin 1990-luvun arviot merten pintojen noususta todellisuudessa pitivät kutinsa

Julkaistu 14 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

Merten pintojen nousua on mitattu satelliittien avulla yli kolmenkymmenen vuoden ajan.

Tiedejulkaisu Phys.org uutisoi, että 1990-luvun puolivälissä tehdyt arviot merten pintojen noususta ovat pitäneet paikkansa merkittävän täsmällisesti.

New Orleansin Tulanen Yliopiston tutkijoiden tekemä analyysi vuosikymmenten takaisista arvioista on julkaistu Earth´s Future -julkaisussa.

Vuonna 1996 kansainvälinen ilmastopaneeli julkaisi ennusteen, että globaali meriveden pinnan kohoaminen tulisi olemaan 30 vuodessa lähes kahdeksan senttimetriä. Toteutunut pinnan nousu on ollut noin yhdeksän senttimetriä. Alkuperäisessä arviossa aliarvioitiin jääpeitteen sulamisvaikusta yli kahdella senttimetrillä.

Lue myös: ”Tuomiopäivän jäätikkö” sulaa kovaa vauhtia – nämä maat uppoavat

– Hämmästyimme siitä, kuinka hyviä nuo varhaiset ennusteet olivat, varsinkin kun huomioi, kuinka alkeellisia mallit tuolloin olivat, toteaa tutkimusta tehnyt geologian professori Torbjörn Törnqvist.

Törnqvistin mukaan tulos todistaa, että tutkijat ovat jo vuosikymmenten ajan tajunneet, mitä on tapahtumassa ja että asiasta pystytään tekemään luotettavia ennusteita.

Tutkijoiden mukaan nykypäivänä haasteena on, että maailmanlaajuinen informaatio saadaan räätälöityä ennakoimaan tapahtumia paikallisella tasolla, sillä merivesien kohoaminen vaihtelee sijainnista riippuen.

Lue myös: Grönlannin jääpeite suli toukokuussa ennätysvauhtia

Konkreettisten havaintojen mukaan merivedet ovat kohonneet keskimäärin hieman yli kolme millimetriä vuosittain. Viime aikoina on havaittu, että pintojen nousu on kiihtynyt.

