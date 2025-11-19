Portugalilainen jalkapallotähti Cristiano Ronaldo osallistui tiistaina Valkoisessa talossa tapaamiseen yhdessä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Saudi-Arabian kruununprinssin Muhammad bin Salmanin kanssa.

Trump isännöi Washingtonissa öljyvaltion hallitsijaa, joka pyrkii syventämään suhdettaan Trumpiin ja kiillottamaan mainettaan. Bin Salmanin uskotaan määränneen vuonna 2018 saudiarabialaisen journalistin, Yhdysvalloissa maanpaossa olleen Jamal Khashoggin murhan.

Yli 950 maalia seura- ja maajoukkueessa iskeneen Ronaldon sopimus saudiseura Al-Nassrin kanssa kattaa vuoteen 2027. Seuran pääomistaja on maan sijoitusrahasto PIF, jonka johtaja puolestaan Bin Salman on.

Kyseessä on Bin Salmanin ensimmäinen vierailu Valkoisessa talossa vuoden 2018 tapahtumien jälkeen. Tapaamisen taustalla ovat myös Saudi-Arabian suunnitelmat hankkia Yhdysvalloilta F-35-hävittäjiä.

Bin Salman kertoi lehdistötilaisuudessa Saubi-Arabian aikomuksesta investoida Yhdysvaltoihin jopa biljoona dollaria eli tuhat miljardia.

Ronaldon julkinen näyttäytyminen Yhdysvalloissa on ollut erittäin harvinaista sen jälkeen, kun vuonna 2017 saksalainen Der Spiegel -lehti syytti Ronaldoa Kathryn Mayorgan seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka olisi tapahtunut Las Vegasissa vuonna 2009. Ronaldo on toistuvasti kiistänyt syytökset.