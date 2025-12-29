Cristiano Ronaldo on edelleen motivoitunut saavuttamaan 1 000 maalin uratavoitteensa ennen eläkkeelle jäämistä, vaikka vihjaakin pelaamisen olevan hänen iässään haasteellista.

Saudi-Arabiassa pelaava Ronaldo teki lauantaina kaksi maalia Al-Nassrille, mikä nosti hänen maalimääränsä 956 osumaan kaikki seura- ja maajoukkueottelut huomioon ottaen.

40-vuotias Ronaldo, joka nimettiin sunnuntaina Dubaissa Globe Soccer Awards -gaalassa Lähi-idän parhaaksi pelaajaksi, haaveilee yhä tuhannen maalin rajapyykistä.

– On vaikea jatkaa pelaamista, mutta olen motivoitunut, Ronaldo sanoi saatuaan palkinnon toista vuotta peräkkäin.

– Intohimoni on suuri ja haluan jatkaa pelaamista. Ei ole väliä missä pelaan, olipa se Lähi-idässä tai Euroopassa. Nautin aina jalkapallon pelaamisesta ja haluan jatkaa.

– Tiedätte, mikä on tavoitteeni. Haluan voittaa pokaaleja ja saavuttaa sen numeron (1 000 maalia), jonka te kaikki tiedätte. Saavutan sen numeron varmasti, jos en loukkaannu.

Ronaldo on tehnyt tällä kaudella 12 maalia 10 otteluun Saudi-Arabian pääsarjassa. Portugalin maajoukkuetähti sanoi marraskuussa, että aikoo jatkaa pelaamista vielä "yhden tai kahden" vuoden ajan.