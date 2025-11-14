Saudiseura Al-Nassria edustava Ronaldo sai kuitenkin pilkkaavia huutoja Dublinin yleisöltä, kun hän hyökkäsi O'Shean kimppuun Irlannin rangaistusalueella ja teeskenteli pyyhkivänsä kyyneleitä kasvoiltaan.

Kyseessä oli harvinainen ulosajo, sillä Ronaldo ei ollut koskaan aiemmin saanut punaista korttia Portugalin paidassa. Ensimmäinen ulosajo tuli täten hänen 226. ottelussaan maajoukkueen riveissä.

Irlantilaiset pääsivät Cristiano Ronaldon ihon alle.

Punaisen korttinsa jälkeen Ronaldo osoitti mieltään Irlannin maajoukkueen valmentaja Heimir Hallgrimssonille ja taputti sarkastisesti yleisölle, ennen kuin hän käveli tunneliin.