Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa osoitti jälleen löyhän moraalinsa tuoreen Cristiano Ronaldo -päätöksensä myötä, kirjoittaa MTV Urheilun Riku Hellanto.
Cristiano Ronaldo sortui aiemmin marraskuussa pelatussa Portugalin ja Irlannin välisessä MM-karsintaottelussa törkytemppuun. 40-vuotiaan supertähden hermo petti Irlannin Dara O’Shean vartioinnissa täysin, ja Ronaldo täräytti irlantilaista kyynärpäällä selkään punaisen kortin arvoisesti.
Fifan kurinpitosääntöjen mukaan väkivaltaisesta käytöksestä seuraa kolmen ottelun pelikielto. Ronaldon kohdalla Fifa turvautui kuitenkin kurinpitosäännöstön pykälään 27, jonka mukaan Fifa voi keskeyttää osin kurinpitotoimen täytäntöönpanon, mikä johtaa tällöin 1-4 vuoden pituiseen niin sanottuun koeaikaan.
Valitettavasti ei ole sattumaa, että Fifa on päättänyt juuri Ronaldon kohdalla käyttää muutoin harvoin käytettyä sääntöpykälää ja asettanut Ronaldon vuoden mittaiselle koeajalle.
Täten jo yhden ottelun pelikiellostaan lusineen Ronaldon ei tarvitse seurata Portugalin kahta ensimmäistä MM-ottelua sivusta pelikiellon vuoksi.