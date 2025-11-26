Valitettavasti ei ole sattumaa, että Fifa on päättänyt juuri Ronaldon kohdalla käyttää muutoin harvoin käytettyä sääntöpykälää ja asettanut Ronaldon vuoden mittaiselle koeajalle.

Cristiano Ronaldo sortui aiemmin marraskuussa pelatussa Portugalin ja Irlannin välisessä MM-karsintaottelussa törkytemppuun. 40-vuotiaan supertähden hermo petti Irlannin Dara O’Shean vartioinnissa täysin, ja Ronaldo täräytti irlantilaista kyynärpäällä selkään punaisen kortin arvoisesti.

Ensi kesän MM-kisat ovat Ronaldon ja Lionel Messin upeiden urien viimeiset. The Last Dance. Fifa ei vain voinut ottaa sitä riskiä, että Ronaldo pelaisi MM-turnauksessa mahdollisesti vain yhden ottelun.

Kyse ei ole pelkästään Ronaldosta. Kesän seurajoukkueiden MM-kisoihin Fifa kikkaili Messin ja Inter Miamin mukaan, koska Inter Miami voitti MLS:n runkosarjan vuonna 2024. Se tiesi Fifalle enemmän rahaa. Kaikki muut seurat lunastivat paikkansa menestymällä omien maanosiensa Mestarien liigassa tai seurarankingeissa.

Varmasti me kaikki haluamme nähdä uransa ehtoopuolella olevan Ronaldon vielä kerran MM-kisoissa – ei siitä ole epäilystäkään. Mutta jos törttöilet kentällä, sinun on kestettävä ja maksettava seuraukset, vaikka se johtaisikin urheiluromanttisesti ikävämpään lopputulokseen.