Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on muovannut Cristiano Ronaldon saamaa kolmen ottelun pelikieltoa mahdollistaakseen supertähden pelaamisen kesän MM-kisoissa.
Ronaldo sai suoran punaisen kortin marraskuussa Irlantia vastaan pelatussa MM-karsintaottelussa, kun hän löi Dara O’Osheaa kyynärpäällä selkään.
Fifan sääntöjen mukaan väkivaltaista käytöstä seuraa aina kolmen ottelun pelikielto. Ronaldon kohdalla Fifa on kuitenkin nyt tehnyt poikkeuksen.
Fifa kertoi tiistaina, että Ronaldo kärsii pelikiellostaan yhden ottelun normaalisti, mutta kahden jälkimmäisen ottelun osalta rangaistus muuttuu vuoden koeajaksi. Jos Ronaldo sortuu koeajan puitteissa vastaavanlaiseen tekoon, astuu kolmen ottelun pelikielto voimaan.
Ronaldo oli pelikiellossa jo yhden ottelun, kun Portugali pelasi Armeniaa vastaan viimeisessä MM-karsintaottelussaan, joten tuoreen kurinpitopäätöksen myötä Ronaldo voi pelata MM-kisoissa Portugalin kaikissa otteluissa.
Kiistanalainen päätös on herättänyt keskustelua jalkapalloväen keskuudessa.
– Fifa heikensi kurinpitoprosessinsa uskottavuutta ja tuomareidensa määräysvaltaa Ronaldon erityiskohtelulla. Saako kuka tahansa maaliskuun jatkokarsinnoissa punaisen kortin saanut pelaaja samanlaista armoa Fifalta? Hyvä päivä markkinoinnille, mutta huono päivä kurinpidolle, jalkapallotoimittaja Henry Winter kirjoittaa X-tilillään.