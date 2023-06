Cristal Snow on ollut sinkkuna 19 vuotta: "Olen vuosi vuodelta sulkeutunut enemmän"

View this post on Instagram

Hänen mukaansa sinkkuus johtuu osittain siitä, että hän on tottunut yksinäisyyteen. Oma osansa on myös peloilla.

– Pelkään, että sattuu, koska sitä on kyllä tapahtunut. Mua on satutettu, ja mä olen satuttanut ihmisiä. Ihmissuhteet ovat vaikeita. Yksinäisyys on helppoa. Viime vuonna päätin, että tänä vuonna on muutosten vuosi. Katson vuotta 2023 uusin ruusunväristen lasien läpi ja tänä kesänä aion rohkaistua: sanoa kyllä, kun joku pyytää treffeille. Olenko valmis? No en todellakaan… mutta ei kun pelkoja kohti, Snow päätti kirjoituksensa.