Roope Salminen raitistui neljä vuotta sitten – jakoi kuvaparin muutoksestaan: "Oon saanut uuden elämän"

Juontajana, muusikkona ja näyttelijnä tunnettu Roope Salminen kertoo Instagramissa , että hänen raitistumisestaan on tullut kuluneeksi neljä vuotta. Juontaja on kertonut julkisuudessa ja esimerkiksi Kolme käännekohtaa -podcastissaan hyvin avoimesti alkoholismistaan, ja puhui aiheesta muun muassa Huomenta Suomen haastattelussa huhtikuussa.

Keskiviikkona 9. elokuuta jakamassaan Instagram-postauksessa Salminen kirjoittaa, ettei hän enää muista, miten "ihanaa juominen on". Hän on liittänyt postaukseen kuvaparin, jonka vasemmanpuoleinen otos on napattu ennen hänen raitistumistaan ja oikeanpuoleinen raitistumisen jälkeen.