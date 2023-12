Cristal Snow esittelee varapoikaystävänsä: "Tämä on säälittävää"

– Tää on säälittävää. Mulla on poikaystävänä tyyny. Ja mikä eläin hän edes on? Oh my god, nyt Ryde painut v*ttuun. Jos ihmiset näkevät, millainen olen, niin enhän mä saa ikinä parisuhdetta, kun ihmiset tajuavat, kuinka yksinkertainen olen, Snow tokaisee ja heittää Ryden sängylleen.