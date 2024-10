Petolliset-sarjan Cristal Snow muistelee traagisesti menehtynyttä Janne Puhakkaa

Puhakka on tänä syksynä ollut mukana Nelosen Petolliset-sarjassa, jonka finaalijakson oli tarkoitus esittää televisiossa torstaina 17. lokakuuta. Nelonen tiedotti tänään, ettei ohjelman finaalia esitetä tällä viikolla. Finaalin mahdollisesta julkaisusta tai julkaisuajankohdasta ei ole tietoa.

Puhakka on esiintynyt ohjelmassa petolliset-roolissa yhdessä Cristal Snow'n , Jone Nikulan ja Dan Tolppasen kanssa. Puhakka ja Snow olisivat olleet finaalijaksossa ainoat jäljellä olevat petolliset.

Snow julkaisi Instagram-tilillään kaksi yhteiskuvaa Puhakan kanssa, jotka on ikuistettu Petolliset-sarjan kuvauksissa. Snow kirjoittaa, että suru-uutista on vaikea uskoa todeksi ja ajatuksissa on erityisesti ollut Puhakan perhe ja lähipiiri.