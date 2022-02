Convoy-mielenosoitus kielletään Pariisissa ja Brysselissä – Uudessa-Seelannissa yhteenottoja protestoijien ja poliisin välillä

Mielenosoittajat ovat suunnitelleet ajoneuvokulkuetta Pariisiin perjantaiksi. Pariisin poliisi kertoo aikovansa estää keskeisten teiden tukkimisen. Kielto on voimassa maanantaihin asti.

Innoitus mielenosoitukseen on syntynyt Kanadan vastaavasta protestista, jota myös Suomessa jäljiteltiin viime viikonloppuna. Mielenosoittajat vastustavat muun muassa Ranskassa käytössä olevaa rokotepassia.

Belgian pääkaupunkiin Brysseliin mielenosoituskulkueen on tarkoitus saapua maanantaina, mutta Brysselin pormestari Philippe Close ilmoitti, että liikenteen tukkimista ei sallita.

Kuten Kanadassa, myös Ranskassa protestiliike on koronatoimien ohella laajentunut vastustamaan muitakin asioita, kuten kohonneita energian hintoja.

Tilanne on herkkä poliittisesti, sillä Ranskassa pidetään huhtikuussa presidentinvaalit. Vuoden 2018 "keltaliivien" mielenosoitusten kaltaiset protestit olisivat isku presidentti Emmanuel Macronille, joka on asettunut voimakkaasti rokotepassin taakse.

Äärioikeiston presidenttiehdokas Marine Le Pen on sanonut ymmärtävänsä mielenosoittajien tavoitteita. Myös Ranskan hallitus on antanut ymmärtää, että rokotepassista voidaan luopua kevään mittaan, jos koronatilanne kehittyy suotuisasti.

Tilanne kärjistyi Uudessa-Seelannissa

/All Over Press

/All Over Press

Protestoijat tekivät Uuden-Seelannin alkuperäisväestön maorien kuuluisaa haka-tanssia ennen kuin ottivat yhteen poliisin kanssa. Poliiseja potkittiin ja lyötiin, ja poliisi käytti paprikasumutetta muutamia mielenosoittajia kohtaan, kun he vetivät kaksi poliisia joukon keskelle. Kahnauksissa tuli vain lieviä loukkaantumisia.

Mielenosoittajien hampaissa ovat Uuden-Seelannin tiukat koronatoimet. Maassa on määrätty pakkorokotukset monilla julkisen hallinnon aloilla, kuten terveydenhuollossa, poliisissa, kouluissa ja armeijassa. Rokotuksista kieltäytyviä uhkaa työpaikan menettäminen.

Uusi-Seelanti on halki pandemian tullut tunnetuksi maailman järeimpiin kuuluvista koronatoimistaan. Saarivaltio on selvinnyt pandemiasta vain reilulla 50 kuolemalla pitämällä rajansa tiukasti kiinni. Viime viikkoina viruksen omikronmuunnos on kuitenkin saanut tartunnat myös Uudessa-Seelannissa nopeaan kasvuun.