Millainen kansalaistottelemattomuus on sallittua? Katso kansanedustajien yhteenotto: "Ei voi olla niin, että yksilö voi itse päättää, mitä poliisin käskyjä päättää noudattaa"

– Kansainvälisessä oikeudessa on katsottu monessa kohdassa, että mielenosoitusoikeus on niin vahva, että edes poliisilla ei ole oikeutta puuttua, jos mennään lain rikkomisen puolelle. Tai ainakin poliisin oikeudet ovat rajoitetumpia kuin jos sama laittomuus toteutettaisiin muulla perusteella, Kontula toteaa.

Perusoikeudet taattu, ei oikeutta rikkoa lakia

Kontula nostaa esimerkiksi kansalaistottelemattomuudesta afroamerikkalaisten kapinoinnin rotusortoa vastaan sekä suomalaisten eläinaktivistien tunkeutumiset tiloille kuvaamaan eläinten huonoa kohtelua. Kyse on selkeästi laittomuudesta, mutta historiallisesti se on ollut välttämätöntä muutosten aikaansaamiseksi.

– On erikoinen perustelu, että itse tulkittujen yhteiskunnallisten ongelmien perusteella saisi lähteä lakeja rikkomaan. Meillä on valvonta, joka joko toimii tai ei toimi. Ei sen perusteella voi lähteä toisen pihalle tekemään tarkastuksia, vastaa Häkkänen.

Demokratia rappeutuu ilman ulkoparlamentaarisuutta

– On hyvin lapsellista ajatella, että edustuksellinen demokratia on yhtä kuin koko demokratia. Se on vain pieni osa koko kenttää ja järjestelmää. Jos mukana ei ole ulkoparlamentaarisia elementtejä, se on myös rappeutunut demokratia, vastaa Anna Kontula.