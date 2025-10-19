No Kings -mielenosoituksia on järjestetty jokaisessa Yhdysvaltain 50 osavaltiosta.

Yhdysvalloissa seitsemän miljoonaa ihmistä on osallistunut presidentti Donald Trumpia vastustaviin mielenosoituksiin ympäri maata, kertovat järjestäjät.

Mittavia No Kings -mielenosoituksia on järjestetty jokaisessa Yhdysvaltain 50 osavaltiosta. Suomeksi mielenilmausten nimi kääntyy muotoon "Ei kuninkaita". Ihmiset ovat lähteneet kaduille vastustamaan Trumpin politiikkaa ja vaatimaan demokratian suojelemista. Väkijoukkojen mukana näkyy muun muassa värikkäitä kylttejä ja Yhdysvaltain lippuja.

Republikaanien riveistä kokoontumisia on kutsuttu Yhdysvaltoja vihaavien mielenosoituksiksi.

Järjestäjien antamien osallistujalukuja ei voitu todentaa itsenäisesti. Viranomaisten mukaan New Yorkissa yhteen suurimmista mielenosoituksista kerääntyi yli 100 000 ihmistä, kun taas Washingtonissa väkijoukkojen kokojen arviot vaihtelivat 8 000–10 000 ihmisen välillä.

Mieltä on osoitettu myös Floridassa lähellä Trumpin Mar-a-Lagon kartanoa, jossa presidentti on viikonlopun vietossa.

Trump pysynyt vaitonaisena

Trump itse on pysytellyt melko vaisuna mielenosoituksista. Fox Newsin haastattelussa hän on kertonut mielenosoittajien viittaavan häneen kuninkaana, vaikka hän ei ole kuningas.

Trumpin vankat tukijat ovat olleet reaktioissaan kiivaampia. Esimerkiksi republikaanipuoluetta edustava edustajainhuoneen puhemies Mike Johnson on sanonut mielenosoitusten tuovan yhteen marxilaiset, sosialistit, antifasistisen liikkeen Antifan edustajat, anarkistit sekä äärijärjestö Hamasia puolustavan siiven demokraattipuolueen äärivasemmistosta.

Ei kuninkaita -liike tuo yhteen noin 300 eri organisaatiota. Mielenosoittajat vastustavat myös presidentin hyökkäyksiä mediaa kohtaan, poliittisten vastustajien viemistä oikeuteen sekä muita toimia, joita he pitävät autoritaarisina.

Ei kuninkaita -liike järjestää tapahtumia myös Kanadassa. Lisäksi ainakin Espanjan Malagassa ja Ruotsin Malmössä järjestettiin pienet mielenosoitukset.