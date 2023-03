Ranskassa pelätään mielenosoitusten yltyvän – 13 000 poliisia ja santarmia komennettu tänään valmiuteen

Ranskaan odotetaan tänään suuria uuden eläkelain vastaisia mielenosoituksia. Sisäministeri Gerald Darmaninin mukaan noin 13 000 poliisia ja santarmia on komennettu valvomaan järjestystä.

Poliisin toimia valvova sisäinen IGPN-yksikkö on tähän mennessä aloittanut 17 sisäistä tutkintaa poliisin toimista sen jälkeen kun eläkeprotestit alkoivat.

Sisäministeri vetosi protestoijiin

Sisäministeri vetosikin sekä protestoijiin että virkavaltaan todeten, että "tällaisena väkivaltaisena aikana jokaisen on osoitettava pidättyvyyttä".

Eläkeprotesteja on tehostettu myös lakoilla. Pariisin joukkoliikennettä operoivan RATP:n mukaan Pariisin joukkoliikenne tulee tiistaina takkuilemaan pahasti lakkojen vuoksi.

Ammatiliitot haluttomia neuvottelemaan

Presidentti Emmanuel Macron tapasi maanantaina pääministeri Elisabeth Bornen sekä useita muita hallituksen ministereitä ja kansanedustajia Elysee-palatsissa. Macron korosti, että hallituksen on oltava valmis neuvotteluihin ammattiyhdistysliikkeen kanssa.

Samalla presidentti kuitenkin muistutti, ettei väkivaltaisilla mellakoilla ole mitään tekemistä eläkkeiden kanssa, vaan niiden tavoitteena on hyökätä valtion instituutioiden ja turvallisuusjoukkojen kimppuun.

Borne on ehdottanut, että tulevien kolmen viikon aikana käytäisiin laajoja neuvotteluja, joissa olisi mukana kansanedustajia, puolueita, paikallisviranomaisia ja ammattiliittoja.

Ammattiliittojen into osallistua pääministerin ehdottamiin neuvotteluihin on kuitenkin toistaiseksi ollut vähäinen. Maltillisena pidetyn CFDT-liiton puheenjohtaja Laurent Berger muun muassa sanoi, että hän voi neuvotella, mutta vasta sen jälkeen, kun eläkelaki on siirretty sivuun.