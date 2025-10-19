Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sosiaalisessa mediassa jakama tekoälyvideo on herättänyt paljon keskustelua.
Videolla Trump lentää kruunu päässään hävittäjällä ja kaataa koneesta ulostetta mielenosoittajien päälle.
Trumpin video liittyy Yhdysvalloissa viikonloppuna järjestettyihin No Kings -protesteihin, joissa vastustettiin Trumpin politiikkaa ja vaadittiin demokratian suojelemista.
Videolla kaadetaan ulostetta muun muassa nuoren demokraattivaikuttaja Harry Sissonin päälle.
Lue myös: Seitsemän miljoonaa tuli kaduille vastustamaan Trumpia – näin presidentti vastasi ulosteella
Sisson on kommentoinut videota, jonka Trump julkaisi alun perin Truth Social -palvelussaan.
– Tuo kone ei olisi kyllä päässyt ilmaan, kun sinun läskiperseesi olisi ollut lentäjän istuimella, Sisson toteaa.
Kuka on Harry Sisson?
The Economic Times kertoo, että Sisson on 23-vuotias irlantilaissyntyinen somevaikuttaja ja poliittinen kommentaattori. Hänellä on yli kaksi miljoonaa seuraajaa eri alustoilla. Hänet tunnetaan demokraattien vahvasta tukemisesta.
Hiljattain useat naiset syyttivät Sissonin huijanneen heiltä alastonkuvia. Naisten mukaan Sisson uskotteli naisille, että olivat parisuhteessa hänen kanssaan.