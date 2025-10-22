Maassa on järjestetty jo usean viikon ajan hallituksen vastaisia mielenosoituksia väkivaltaisuuksien vuoksi.
Perun väliaikainen presidentti Jose Jeri on julistanut poikkeustilan maan pääkaupunkiin Limaan sekä sen metropolialueelle ja naapurikaupunkiin Callaoon.
– Ministerineuvoston hyväksymä poikkeustila astuu voimaan keskiviikkona keskiyöllä ja kestää 30 päivää, Jeri sanoi tiistaina valtiontelevisiossa esitetyssä puheessa.
Poikkeustilan julistamista on perusteltu lisääntyneillä väkivaltaisuuksilla. Päätöksen myötä hallinto voi muun muassa lähettää sotilaita kaduille ja rajoittaa kokoontumisvapautta ja muita oikeuksia.
– Rikollisuus on lisääntynyt suhteettomasti viime vuosina aiheuttaen valtavaa tuskaa tuhansille perheille ja hidastaen entisestään maan kehitystä. Mutta se on ohi. Tänään alamme muuttaa Perun turvattomuuden narratiivia, Jeri sanoi tiistaisessa puheessaan.
– Siirrymme puolustuskannasta hyökkäykseen taistelussa rikollisuutta vastaan, taistelussa, joka antaa meille mahdollisuuden palauttaa rauhan, tyyneyden ja miljoonien perulaisten luottamuksen, hän jatkoi.
Kymmeniä ihmisiä on murhattu
Perussa on järjestetty jo usean viikon ajan hallituksen vastaisia mielenosoituksia. Ihmiset ovat olleet tyytymättömiä siihen, että viranomaiset ovat epäonnistuneet estämään järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvää väkivaltaa maassa.