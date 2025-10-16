Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on saanut sakon laittomasta tien sulkemisesta Georgiassa, kertoo maan yleisradioyhtiö.

Georgian sisäasiainministeriö vahvistaa Georigian 1TV:lle Elina Valtosen saaneen 5 000 larin, noin 1585 euron, sakon "laittomasta Rustavelin prospektin sulkemisesta Tbilisissä".

Valtonen osallistui tiistaina mielenosoitukseen Georgian parlamentin edessä. Hän jakoi Rustavelin kadulta myös videoviestin sosiaalisessa mediassa.

Georgian ulkoministeriö ilmaisi aiemmin huolensa Valtosen käytöksestä ja lähetti 1TV:n mukaan protestin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin sihteeristölle ja jäsenmaille. Valtonen on Etyjin puheenjohtaja.

Georgian ulkoministeriön mukaan Valtonen liittyi virallisen vierailun ohjelman lisäksi hallituksen vastaisten aktivistien järjestämään katumielenosoitukseen ja "antoi lausunnon, jonka tarkoitus oli johtaa kansainvälistä yhteisöä harhaan Georgian tilanteesta".

Ulkoministeritapaaminen peruttiin

Georgian viranomaiset väittivät eilen peruneensa tapaamisen Valtosen kanssa mielenosoitukseen osallistumisen takia.

Suomen ulkoministeriön mukaan tapaamisen perui kuitenkin Suomi aikataulusyistä.

Tänään Valtonen näpäytti Georgian pääministeriä eilen perutun tapaamisen jälkipyykkinä.

Valtonen julkaisi viestipalvelu X:ssä viestin, jossa hän kutsui Georgian pääministeri Irakli Kobakhidzen seuraamaan valitsemaansa mielenosoitusta Suomeen.

