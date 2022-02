Ranskassa kyynelkaasua, Uudessa-Seelannissa lastenlauluja – tältä viikonlopun koronamielenosoitukset näyttivät suurkaupungeissa

Viime viikonloppuna maan pääkaupunki Ottawassa julistettiin hätätila, kun sadat raskaat ajoneuvot valtasivat kaupungin.

Helsingissä Convoy Finland järjesti laajan mielenosoituksen, joka työllistää poliisia vielä tälläkin viikolla. Tänä viikonloppuna koronarajoituksia ja -rokotuksia vastustavia mielenosoituksia on vallannut katuja ennennäkemättömän monessa suuressa kaupungissa ympäri maailmaa.

Ennen viikonloppua pelättiin Convoy-mielenosoituksien riistäytyvän käsistä muun muassa Pariisissa ja Brysselissä, joissa kyseiset mielenosoitukset kiellettiin kokonaan.

Artikkelin videolla näkyy, kuinka Pariisiin kaduilla vallitsi täysi kaaos luvattomien mielenosoittajien ja poliisien otettua yhteen.

Valtaosassa suurimpia mielenosoituksissa viikonloppuna näkyi huomattava määrä Kanadan lippuja, joilla mielenosoittajat osoittivat tukensa Convoyn aatteelle. Mielenosoituksien luonteet viikonlopun aikana ovat kuitenkin vaihdelleet. Artikkelin alussa olevasta videokoosteesta näkyy, millä tavoin mieltä on osoitettu seitsemän eri suurkaupungin kaduilla.

Pariisi (Ranska)

Pariisin poliisi kertoi perjantaina aikovansa estää keskeisten teiden tukkimisen. Kielto on voimassa maanantaihin asti. Mielenosoittajat vastustavat muun muassa Ranskassa käytössä olevaa rokotepassia. Tilanne kärjistyi lauantaina, kun Convoy-liike pääsi tarkastuspisteiden ohi Pariisin keskustaan.

Artikkelin videolta näkyy, kuinka poliisin käyttämä kyynelkaasu on täyttänyt keskeiset ravintolakadut kaupungissa.

Wellington (Uusi-Seelanti)

Toisella puolella maapalloa, Uuden-Seelannin pääkaupungissa Wellingtonissa poliisi otti jo aiemmin tällä viikolla yhteen koronarokotuksia vastustavien mielenosoittajien kanssa. Yli 120 mielenosoittajaa otettiin torstaina kiinni, kun poliisi alkoi hajottaa Uuden-Seelannin parlamenttitalon ympärille leiriytyneiden mielenosoittajien joukkoa.

Sunnuntaina Wellingtonin mielenosoituksissa oli jo rauhallisempi. Artikkelin videolla mielenosoittajat laulavat parlamenttitalon edessä muun muassa tuttuja lapsille suunnattuja lauluja Baby Shark ja Let It Go.

Mielenosoittajien hampaissa ovat Uuden-Seelannin tiukat koronatoimet. Maassa on määrätty pakkorokotukset monilla julkisen hallinnon aloilla, kuten terveydenhuollossa, poliisissa, kouluissa ja armeijassa. Rokotuksista kieltäytyviä uhkaa työpaikan menettäminen.

Wien (Itävalta)

Itävallan pääkaupungissa Wienissä suuri joukko pakollisia koronarokotuksia vastustavia ihmisiä kerääntyi lauantaina Hofburgin palatsin eteen osoittamaan mieltään. Myös huomattava määrä varustautuneita poliiseja oli seuraamassa tilannetta. Tilanne pysyi rauhallisena Pariisin mellakoihin verrattuna.

Itävallassa astui viikko sitten voimaan paljon vastustusta herättänyt laki, joka tekee koronarokotteen ottamisesta pakollisen kaikille 18 vuotta täyttäneille. Parlamentissa läpi mennyttä lakia rikkovat voivat joutua maksamaan huomattavan sakon. Vastaavaa rokotepakkoa ei ole käytössä missään muussa Euroopan unionin maassa.

Toronto (Kanada)

Sadat rekat ovat olleet Kanadan pääkaupungin Ottawan tukkeena jo noin kahden viikon ajan, ja Ontarion provinssiin julistettiin perjantaina poikkeustila. Convoy-mielenosoitukset ovat täyttäneet kadut myös Ontarion pääkaupungissa ja Kanadan suurimmassa kaupungissa Torontossa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan mielenosoitukset sujuivat rauhallisesti poliisin valvomana. Provinssin pääministeri Doug Fordin julistaman poikkeustilan myötä mielenosoittajia uhkaa jopa kymmenien tuhansien eurojen suuruiset sakkorangaistukset.

Ford on kuitenkin maininnut, että ihmisillä on oikeus rauhanomaisiin mielenosoituksiin, minkä lisäksi hän ymmärtää, että monilla kanadalaisilla on tullut mitta täyteen.

Frankfurt (Saksa)

Reutersin mukaan Frankfurtin poliisi on arvioinut, että lähes 3 000 ihmistä osallistui koronarokotuksia vastustavaan mielenosoitukseen Saksan viidenneksi suurimmassa kaupungissa lauantaina.

Saksassa on määrä astua voimaan hoitotyötä tekevien pakkorokotukset koronavirusta vastaan. Saksan rokotteiden käyttöä käsittelevä asiantuntijalautakunta suositteli helmikuun alussa neljättä koronarokoteannosta. Saksan liittokansleri Olaf Scholz on sanonut, että rajoituksista pyritään pääsemään eroon lähiaikoina.

Canberra (Australia)

Tiukasta koronalinjastaan tunnettu Australia on ilmoittanut avaavansa ovet rokotetuille turisteille helmikuun loppupuolella. Maan sisällä kuitenkin kuohuu, ja isoimmissa kaupungeissa Canberrassa ja Sydneyssä mielenosoittajat ovat tukkineet teitä ja kerääntyneet parlamenttitalolle sankoin joukoin tällä viikolla.

Australian pääministeri Scott Morrison vetosi lauantaina puheessaan mielenosoittajiin, pyytäessään tuhansia kaduille kerääntyneitä ihmisiä käyttäytymään kunnioittavasti ja rauhanomaisesti.

Mielenosoittajat kritisoivat pakollisia koronarokotuksia tietyille ammattiryhmille. Australiassa kaksi rokoteannosta on saanut väestöstä 94 prosenttia.

New York (Yhdysvallat)