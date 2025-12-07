Jääkarhun tulevat Lappiin Tanskasta ja Ranskasta.

Ranuan eläinpuiston jääkarhualueen laaja remontti on valmistunut, ja eläinpuistoon on saapunut kaksi uutta jääkarhunaarasta.

Inuvik on Kööpenhaminan eläintarhasta Tanskasta saapunut naaras, joka on syntynyt joulukuussa 2019. Sen emä on Noel ja isä Nord – sama uros, joka asui hetken aikaa Ranualla Inuvikin syntymän jälkeen.

Hoitajien mukaan Inuvik on seurallinen, aktiivinen ja mukava karhu, joka viihtyy muiden seurassa, mutta voi olla luonteeltaan myös hieman lyhytpinnainen.

Kara on Mulhousen eläintarhasta Ranskasta saapunut naaras, syntynyt marraskuussa 2020. Kara on temperamenttinen ja leikkisä, erityisesti erilaisten lelujen ja virikkeiden parissa, ja se tutkii ympäristöään uteliaasti.

Eläinpuiston pitkäaikainen jääkarhuasukas Venus jatkaa elämäänsä Ranualla, toistaiseksi omassa aitauksessaan.

– Tavoitteenamme on, että kaikki kolme jääkarhua voivat jatkossa elää samassa laajassa aitauskokonaisuudessa, kun sopeutuminen ja yksilöiden väliset suhteet sen turvallisesti mahdollistavat, kertoo Ranuan eläinpuiston intendentti Heini Niinimäki.

Ranuan eläinpuistossa on ollut jääkarhuja vuodesta 1989. Uudistettu jääkarhualue avataan yleisölle virallisesti lauantaina 13. joulukuuta.