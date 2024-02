Red Bull pani F1-kohulle pisteen: Christian Horner jatkaa tallipäällikkönä

Horner, 50, on ollut viimeisten viikkojen ajan perusteellisen tutkinnan kohteena, kun Red Bullin naispuolisen työntekijän kerrottiin syyttäneen häntä epäasiallisesta käytöksestä.

Horner on kiistänyt syytökset alusta lähtien, ja nyt hänet on siis vapautettu epäilyksistä myös työnantajan suunnalta.

– Syytöksiä koskeva riippumaton tutkinta on valmistunut, ja Red Bull voi vahvistaa, että valitus on hylätty. Valituksen tehneellä henkilöllä on oikeus valittaa päätöksestä, Red Bullin tiedotteessa todetaan.