Robert Lewandowski koki tylyn paluun Müncheniin: "Jättää näin vapaaksi" – Hradeckyn Leverkusenille upea voitto

Lucas Hernandez puski 51. minuutilla Bayernin kulmapotkutilanteesta johtoon. C Moren selostaja Tuomas Virkkunen kiinnitti huomiota, miten Lewandowski jätti miehen maalissa vapaaksi.

Bayern johtaa Mestarien liigan C-lohkoa, kun sillä on kahdesta ottelusta kasassa täydet kuusi pistettä. Barcelona on kolmessa pinnassa Inter Milanin kanssa, kun taas Viktoria Plzen on nollilla.