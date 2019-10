Jättisuositusta TikTokista tuli propagandaväline – terroristijärjestö Isis käyttää sovellusta erityisesti nuorten värväämiseen: "Ideologia leviää nopeasti ja jää videoita katsovien mieleen"

Isis on julkaissut suositussa sosiaalisen median sovellus TikTokissa videoita, joissa lauletaan islamilaisen valtion tunnuslauluja sekä näytetään Isis-taistelijoita sekä kuolleiden ruumiita, uutisoi The Wall Street Journal -sivusto.

Yksi videoista sai uutisen mukaan 68 tykkäystä. Isis-teemaisilla tileillä on noin tuhat seuraajaa. Videoista sai artikkelin mukaan vaikutelman, että ne on suunniteltu kiinnittämään nuoren yleisön huomio.

– Tämä "yhteislaulutaktiikka" Isisin ideologian levittämiseksi tarkoittaa sitä, että ideologia leviää nopeasti ja jää videoita katsovien mieleen. Se on yleensä paljon tehokkaampaa kuin vaikkapa erilaiset puhetilaisuudet.

Sosiaalisen median julkaisuja kuratoiva Storyful-palvelu löysi TikTokista yli 20 Isis-sidonnaista tiliä, jotka kaikki on nyt poistettu.

– Tämä on koko sosiaalisen median haaste, jonka sääntöjen kiertämistä aktiivisesti yrittävät tahot tekevät vielä hankalammaksi. Meillä on kuitenkin tiimi, joka keskittyy suojaamaan TikTokin käyttäjiä aggressiiviselta käytökseltä, kommentoi TikTokin edustaja The Wall Street Journalille.