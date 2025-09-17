Charlie Kirkin murhaoikeudenkäynnissä huomio kiinnittyi epäillyn asuun.

22-vuotias Tyler Robinson, jota epäillään tunnetun oikeistoaktivistin Charlie Kirkin murhasta, tuotiin oikeuden eteen erityisvalmisteisessa, paksussa vihreässä liivissä, jonka alla ei näytä olevan esimerkiksi aluspaitaa. Asu on suunniteltu estämään itsemurhayritykset.

Robinsonia syytetään Kirkin ampumisesta kuolettavasti kaulaan Utahin yliopiston kampuksella järjestetyssä puhetilaisuudessa. Syyttäjän mukaan teko oli poliittisesti motivoitunut, mikä saattaa pahentaa tuomion ankaruutta. Utahin piirikunnan syyttäjä Jeffrey S. Gray on ilmoittanut, että aikoo vaatia Robinsonille kuolemantuomiota.

Mutta oikeudenkäynnin ensimmäisen päivän yleinen huomio kiinnittyi syytetyn ulkonäköön: Robinson oli pukeutunut vihreään liiviin, joka näyttää ensinäkemältä luotiliiviltä, mutta ei ole sitä. Kyse on niin sanotusta itsemurhan estävästä puvusta.

Mikä on itsemurhan estävä puku?

Itsemurhan estävä puku – englanniksi esimerkiksi anti-suicide smock, turtle suit tai Bam Bam suit – on Yhdysvaltain vankiloissa ja säilöönottoyksiköissä yleisesti käytetty suojavaatetus, joka on suunniteltu estämään henkilöä vahingoittamasta itseään.

Puku on valmistettu repeämättömästä, paksusta ja pehmustetusta materiaalista, jota ei voi rullata, repiä tai solmia esimerkiksi hirttosilmukaksi. Se on hihaton, kaulukseton ja suljetaan tarrakiinnityksillä, eikä sen alle pueta alusvaatteita – näin minimoidaan mahdollisuus käyttää mitään vaatekappaletta itsensä vahingoittamiseen.

Vaikka se saattaa ulkonäöltään muistuttaa eräänlaista toppaliiviä tai pehmustettua haalaria, kyse ei ole rangaistusvälineestä tai liikkumista estävästä siteestä. Puvun tarkoituksena on turvata käyttäjänsä henki silloin, kun arvioidaan, että henkilö saattaa olla vaaraksi itselleen.

Puku kehitettiin alun perin vuonna 1989 Kaliforniassa sairaanhoitaja Lonna Speerin toimesta, ja se on nykyään vakiovaruste monissa yhdysvaltalaisissa vankiloissa ja tutkintavankeudessa.

Miksi Robinsonilla oli puku päällään?

Viranomaiset eivät ole kommentoineet tarkemmin, miksi Tyler Robinsonille määrättiin kyseinen varustelu, mutta käytäntö viittaa siihen, että hänen on arvioitu olevan itsetuhoinen. Tämä voi liittyä joko hänen psyykkiseen tilaan pidätyksen jälkeen tai siihen, että kuolemantuomio on syytteissä esillä – se voi lisätä riskiä, että epäilty pyrkii vahingoittamaan itseään.

Robinson pidätettiin hieman yli vuorokausi ampumisen jälkeen, ja oikeusprosessi on nyt virallisesti käynnistynyt. Tapaus on herättänyt voimakasta huomiota ja jakanut rajusti mielipiteitä Yhdysvalloissa.