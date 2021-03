George Floydin kuolemasta syytetyn poliisin oikeudenkäynti alkaa USA:ssa – "rikosoikeudellinen virstanpylväs ja yksi maan historian tärkeimmistä oikeudenkäynneistä"

Chauvinin lisäksi kolme muuta poliisia on joutumassa erikseen oikeuden eteen, joskin heidän syytteensä ovat Chauvinin vastaavia lievemmät. Kaikki neljä kuolemantapaukseen liittynyttä poliisia on erotettu Floydin kuoleman jälkeen.

Poliisin joutuminen rikossyytteeseen on poikkeuksellista

Tiukkojen turvatoimien alla järjestettävä oikeuskäsittely lähetetään suorana. Minnesotan oikeusministerin kanslia on kutsunut oikeuskäsittelyyn avukseen nimekkään asianajajan Neal Katyalin. Hän toimi presidentti Barack Obaman hallintokaudella maan oikeusministeriössä, jossa hän oli koko ministeriön neljänneksi korkea-arvoisin virkamies.

Poliisin käytäntöjä tuntevan neuvonantajan Ashley Heibergerin mukaan jo pelkästään se, että poliisi joutuu rikossyytteeseen vallan väärinkäytöstä, on poikkeavaa. Heibergerin mukaan on vieläkin harvinaisempaa, että poliisi tulisi tuomituksi, sillä valamiehillä on taipumus kääntyä virkavallan puolelle poliisin ollessa syytettynä.