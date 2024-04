Carlos Sainz paljastaa: F1-neuvotteluissa isompi vaihde silmään

Tämän kauden loppuun Ferrarilla ajava espanjalainen on ilman sopimusta ensi vuodelle, kun seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamiltonin vie hänen ajopaikkansa. Sainz on ainoa, joka on onnistunut päihittämään heinäkuusta 2022 lähtien F1-ratoja dominoineet Red Bullin kuskit. Viimeksi hän teki sen voittamalla Australiassa maaliskuussa.