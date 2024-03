Nappaako Red Bull työttömäksi jäävän tähtikuskin? Christian Hornerilta vihjailevaa puhetta: "Ainoa, joka on lyönyt meidät"

Sainz on ollut osa Red Bullin kuskiohjelmaa uransa aikana ja hän aloittikin F1-uransa Toro Rosson riveissä. 29-vuotias Sainz on kuitenkin ollut viime kaudet piikkinä Red Bullin lihassa. Hän on toistaiseksi ainoa kuljettaja, joka on pystynyt nappaamaan osakilpailuvoiton Red Bull -kuskien nenän edestä kausina 2023-24.