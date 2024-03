MTV seuraa: Max Verstappen keskeytti heti alkajaisiksi – Valtteri Bottaksen kisa pilalle

Australian GP:n liveseuranta:

Kierros 21/58: Kisaa johtavan Sainzin ero Leclerciin on 1,4 sekuntia. Piastri on Leclercista kahden sekunnin päässä ja Norris on jäänyt tallitoveristaan 2,5 sekuntia.

Taaempana Perez ohittaa Russellin ja nousee kisassa kuudenneksi.

Kierros 20/58: Tässä kisan tilanne tällä hetkellä:

1) Carlos Sainz, Ferrari

2) Charles Leclerc, Ferrari

3) Oscar Piastri, McLaren

4) Lando Norris, McLaren

5) Fernando Alonso, Aston Martin

6) George Russell, Mercedes

7) Sergio Perez, Red Bull

8) Lance Stroll, Aston Martin

9) Yuki Tsunoda, RB

10) Alex Albon, Williams

--------------------------------

16) Valtteri Bottas, Sauber

Kierros 18/58: Alonso hyötyy virtiaalisesta turva-autosta ja tekee oman pysähdyksensä. Hän on nyt viidentenä. Samalla vihreät liput liehuvat ja kisa voit jatkua normaalisti.

Kierros 17/58: Kärkimies Sainz tulee varikolle ja palaa radalle nipin napin Fernando Alonson taakse toiseksi. Alonso ei ole tehnyt vielä pysähdystään.

Samaan aikaan Lewis Hamiltonin moottori sanoo itsensä irti ja brittitähti joutuu keskeyttämään! Hamilton ajaa autonsa radan sivuun ja virtuaalinen turva-auto tulee toviksi radalle.

Kierros 15/58: Norris ja Perez tulevat varikolle. Pysähdykset sujuvat puhtaasti. Norris palaa radalle Leclercin ja Piastrin taakse viidenneksi ja Perez putoaa peräti kymmenenneksi.

Kierros 11/58: Sainz tekee kisan kärjessä vahvaa työtä ja on kasvattanut etumatkansa Norrisiin jo 5,2 sekuntiin. Sergio Perez on kolmantena, mutta on jäänyt Norrisista jo 6,0 sekuntia.

Kierros 10/58: Myös Leclerc ja Piastri tulevat sijoilta kolme ja neljä varikolle. Kaksikon osalta kaikki sujuu mainiosti. He palaavat radalle sijoille 7 ja 8.

Kierros 9/58: Todella aikaisessa vaiheessa alkaa varikkorulianssi. Valtteri Bottaksen varikkopysähdys menee täysin pipariksi! Suomalaistähden pysähdys venyy todella pitkäksi ja suomalaistähti putoaa iskuasemista koko joukon viimeiseksi.

Sauberin varikkopysähdykset ovat olleet tällä kaudella surkeita. Myös Bahrainin avauskisassa Bottaksen kisa meni täysin pilalle pieleen menneen varikkopysähdyksen takia.

Kierros 8/58: Mercedeksen Lewis Hamilton avaa varikkopelin varhain ja tulee sisään. Brittikuski putoaa sijalle 14.

Kierros 6/58: Carlos Sainz johtaa kilpailua ja ero toisena ajavaan Lando Norrisiin on 1,9 sekuntia. Charles Leclerc on aivan Norrisin kontissa kiinni ja Oscar Piastri puolestaan on aivan Leclercin perässä.

Kierros 4/58: Verstappenin Red Bull savuttaa ja hollantilaistähti joutuu jättämään leikin kesken! Hallitseva maailmanmestari on ulkona kisasta!

Verstappen tuo autonsa varikolle ja mekaanikot yrittävät sammuttaa taka-akselin suunnalta tulevaa savua, mutta hollantilaisen kisa on ohi!

Kierros 3/58: Verstappen valittaa tiimiradiossa, että auto on tällä hetkellä vaikea ajettava.

Kierros 2/58: Carlos Sainz ohittaa Max Verstappenin ja nousee kisassa kärkipaikalle! Hieno ohitus Ferrari-kuljettajalta.

LÄHTÖ: Max Verstappen pitää pintansa lähdössä ja tulee avausmutkaan ykkösenä. Carlos Sainz pitää kakkospaikkansa ja Lando Norris kolmossijansa. Lähtö sujui todella puhtaasti kaikkien kuljettajien osalta.

Bottas sai hyvän lähdön ja nousi yhden pykälän 12:nneksi.

Kello 6.00: Kuljettajat lähtevät lämmittelykierrokselle! Kohta mennään!

Kello 5.45: Nyt on Australian kansallishymnin aika. 15 minuuttia kisan alkuun.

Kello 5.30: Viime kaudella Australian GP oli Red Bullin ja Max Verstappenin juhlaa. Verstappen ajoi vuosi sitten paalupaikalta voittoon, mutta onko hollantilaistähti tänään lyötävissä? Sen aika näyttää.

Kello 5.20: MM-sarjaa johtava Max Verstappen starttaa päivän kisaan paalupaikalta ennen Ferrarin Carlos Sainzia. Sauberin Valtteri Bottas lähtee jahtaamaan kauden avauspisteitään ruudusta 13.