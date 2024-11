Carlo Ancelotti jyrähtää: "Jalkapallon on loputtava"

La Liga on tehnyt Real Madridin tavoin yhteistyötä Punaisen Ristin kanssa kerätäkseen varoja tulvista kärsineille. Tuhannet kodit ja yritykset ovat vaurioituneet, minkä lisäksi liikenneyhteyksiä on katkennut.

– Tämä on ollut traaginen viikko, ja olemme surullisia. Olemme hyvin lähellä Valenciaa ja kaikkia kärsineitä kaupunkeja. Toivottavasti asia saadaan ratkaistua pian, Ancelotti sanoi maanantaina ESPN:n mukaan .

– Jalkapallosta puhuminen on vaikeaa, samoin jalkapallon pelaaminen. Olemme osa tätä maata, ja se vaikuttaa meihin paljon.

– Me valmistaudumme peliin, koska olemme ammattilaisia. Niin meidän on tehtävä.

– Kukaan ei halunnut pelata. Mutta me emme ole vastuussa. Huipulla olevat tekevät päätökset. Jalkapallo on juhlaa, ja voit juhlia kun olet kunnossa. Mutta kun ihmiset eivät ole kunnossa, sinun ei tarvitse juhlia.

– Jalkapallon on loputtava. Se on tärkein vähiten tärkeistä asioista. Meillä ei kuitenkaan ole lainkaan valtaa. Kaikki valmentajat halusivat lopettaa pelit. Jotkut pelasivat, toiset eivät. Valmentajan päätösvalta on kuitenkin näissä tapauksissa nolla.