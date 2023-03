"Tällaisesta jengirikollisuudesta on tullut uusi normaali Helsingissä" – poliisi epäilee jengiläisiä ammuskeluista, lapsen ryöstämisestä ja katusakoista

Poliisi kertoo, että jengin johtohahmoksi epäillään 24-vuotiasta miestä, joka on vangittuna. Yhteensä tutkinnan aikana vangittuna on ollut kuusi henkilöä.

– Tutkinnan kohteena olleella jengillä on nimi, ja ryhmä leimautuu yhteen alueeseen Helsingissä. Jengin jäsenent tekevät rikoksia yhdessä, kertoo rikosylikomisario Markku Heinikari.

– He ihailevat ja esittelevät rikollista elämäntapaa sosiaalisessa mediassa. Gansta rap -musiikkia käytetään välineenä tarinankerronnassa. Tällaisesta jengirikollisuudesta on tullut uusi normaali Helsingissä.

Poliisin mukaan nyt syyteharkintaan siirtyvä vyyhti on jatkoa ryhmän aiemmille rikoksille, joista osa on ehditty käsitellä jo käräjäoikeudessa ja osa on ehtinyt jo siirtyä syyteharkintaan.