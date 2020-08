Bukarestista Suomeen saapuvat lentomatkustajat ovat ensimmäisiä, jotka ohjataan suoraan koronatesteihin – niistä voi kuitenkin vielä kieltäytyä

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun kaikki jonkin koneen matkustajat ohjataan koronavirustesteihin. Tämä liittyy siihen, että hallitus edellytti epidemiatorjunnan tehostamista. Tätä varten asetettiin työryhmä 14.7. ja se on lähtenyt viemään tätä asiaa eteenpäin sekä lentokentille, satamiin että maarajoille. Tämä on ensimmäisiä konkreettisia toimia, jotka näkyvät, Tulokas kertoo.

– Vahva suositus testaamiseen on annettu jo silloin, kun matkustajat ovat lähteneet lennolle ja uudelleen lentokoneessa. Periaatteessa, jos et halua että sinut testataan, niin tällä kertaa on mahdollisuus vielä kieltäytyä. Haluamme myös nähdä sen, mikä vaikutus tällä ensimmäisellä kierroksella on, minkä jälkeen katsomme kovempien toimenpiteiden tarvetta, Tulokas sanoo.