Helsinki-Vantaan terveysviranomainen tiukkana: Riskimaista tulevat pakkotestiin tai käännytys – "Suurimman riskin matkustajat eivät jää testiin"

Suomen koronatilanne on Euroopan parhaimpia. Kuitenkin THL:n mukaan ulkomailta saatuja tartuntoja oli tämän vuoden ensimmäisellä viikolla noin 200, kun kaksi viikkoa aiemmin niitä oli reilut sata. Lentokentällä testaaminen on nyt runsasta.

– Lentokentällä matkustajista positiivisten löydösten määrä on selvästi nousussa. Se on ollut alle 2 prosenttia ja nyt se on yli 3 prosenttia. Eli virusta on maailmassa enemmän kuin aikaisemmin. Ilmeisesti muuntovirus näyttelee tässä roolia, arvioi lentokentällä operoiva Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Aronkytö.