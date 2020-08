THL: Koronaviruksen takia sairaalahoidossa nyt vain kolme ihmistä – tartuntojen määrä kuitenkin tuplaantunut viikossa

THL:n mukaan koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on kolme ihmistä, joista kukaan ei ole tehohoidossa.

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla, kaikkiaan 5 504 tartuntaa. Kaupungeista tartuntoja on eniten Helsingissä, missä on todettu 2 815 tartuntaa. Toiseksi eniten tartuntoja on Vantaalla (927) ja kolmanneksi eniten Espoossa (867).

Turussa on todettu 223 tartuntaa ja Tampereella 142 tartuntaa.