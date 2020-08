Tyly tilasto: Suomeen tulijoista vain prosentti tai pari käynyt Helsinki-Vantaan vapaaehtoisessa koronatestissä

Testin ottamisesta huolehtii Huslabin henkilökunta. Helsinki-Vantaan testauspiste on auki 24 tuntia vuorokaudessa.Suurin osa testatuista on ulkomaalaisia. Testaukset kohdistetaan erityisesti matkustajiin, jotka tulevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) karanteenimaiksi määrittelemistä maista. Näitä matkustajia on päivittäin noin tuhat, kun lentoaseman kautta on saapunut vuorokaudessa noin 5 000 matkustajaa.