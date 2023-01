Kiinasta tulevien lentokoneiden jätevesiä tutkittaneen jo ensi viikolla – THL:n asiantuntija tyrmää vaatimuksen koronatestistä

Näistä kahteen asiaan on reagoitu THL:ssä. Hygieniasuosituksiin THL on tehnyt lisäohjeistuksia.

Lisäksi THL on yhdessä lentokentän toimijoiden kanssa aloittanut valmistelemaan jätevesitutkimusten aloittamista. Tutkimisella on tarkoitus tarkastella, millaisia viruksia Suomeen saapuu.

Jalava arvostelee testivaatimusta

– Ennakkotestien vaatimisella on merkitystä tilanteessa, jossa maassa on vähän tartuntoja ja maahan tulee paljon matkustajia alueelta, jossa on paljon tartuntoja. EU:n alueella vaatimuksella tuskin on isoa merkitystä tartuntatilanteeseen.