Nyrkkeilijä Ernest Akushey on kuollut 32-vuotiaana.
Ghanalainen Akushey kuoli tiistaina kymmenen päivää viimeiseksi jääneen ottelunsa jälkeen.
Akushey kohtasi 13. syyskuuta Jacob Dicksonin Accrassa Ghanassa käydyssä ottelussa. Akusheyn kuolemasta kertovan WBC-liiton mukaan hän kärsi yksipuolisessa ottelussa kahdeksannen erän tappion teknisellä tyrmäyksellä.
WBC:n mukaan Akushey tunsi olonsa huonovointiseksi maanantaina. Nyrkkeilijä valitti vaikeaa oloaan, ja hänen tilansa heikkeni yön aikana. Akushey kuoli varhain tiistaina.
Bahubali-lempinimellä tunnettua Akusheyta pidettiin aikanaan yhtenä Ghanan lupaavimpana ottelijana. Hän ehti otellla ammattilaisurallaan kahdeksan kertaa. Hän aloitti uransa kuudella voitolla, mutta kaksi viimeistä ottelua päättyivät tyrmäystappioihin.
Akusheyn viimeiseksi vastustajaksi jäänyt Dickson esitti surunvalittelunsa Instagramissa.
– Olen syvästi järkyttynyt kuultuani Ernest Akusheyn kuolemasta. Vaikka olimme toistemme vastustajia, tiedostin aina sinun voimasi, rohkeutesi ja sielusi palon. Vaikka olimme vastustajia, ansaitsit kunnioitukseni kaikilla tärkeillä tavoilla, Dickson kirjoitti.
– Elämän ajoitukset voivat olla julmia. Yhdessä hetkessä kohtaamme vihollisina, seuraavassa suremme ihmisinä.