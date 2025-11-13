



Brittiprofessori avaisi keskusteluyhteyden Putiniin – "Trump on käytännössä Euroopan Moskovan-suurlähettiläs" Brittiläinen professori, Venäjä-asiantuntija Mark Galeotti Helsingissä 13. marraskuuta 2025. Lehtikuva Julkaistu 13.11.2025 15:24 MTV UUTISET – STT Brittiläinen Venäjä-asiantuntija Mark Galeotti kyseenalaistaa, olemmeko tyytyväisiä siihen, että Donald Trump on Euroopan Moskovan-suurlähettiläs. Professori Mark Galeotti kannattaa ajatusta keskusteluyhteyden avaamisesta Euroopan ja Venäjän välille. Galeottin mukaan Eurooppa käytännössä sulkee itsensä kaiken keskustelun ulkopuolelle, kun se edellyttää Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta myönnytyksiä ennen yhteydenpidon aloittamista. – Olemmeko tyytyväisiä siihen, että (Yhdysvaltain presidentti) Donald Trump on ainoa keskustelukumppani Moskovan kanssa, käytännössä Euroopan Moskovan-suurlähettiläs? Minä en ainakaan ole, Galeotti sanoo STT:n haastattelussa. Hänen mukaansa on olemassa koko ajan vaara, että Trump tekee Venäjän kanssa jonkinlaisen diilin, johon Ukrainan kantaa ei kysytä ja jossa eurooppalaiset joutuvat maksumiehiksi. Galeotti myötäilee presidentti Sauli Niinistön ehdotusta keskusteluyhteyden avaamisesta. Toisaalta brittitutkija on myös nykyisen presidentin Alexander Stubbin linjoilla siltä osin, että mahdolliset keskustelut Putinin kanssa on syytä käydä koordinoidusti.





Puolueettomalla maaperällä ja yhdessä

Galeottin mukaan tapaaminen Putinin kanssa pitäisi järjestää puolueettomalla maaperällä eikä sellaista pitäisi missään tapauksessa käydä kahdenvälisesti. Putinia tapaamaan voisivat lähteä yhdessä esimerkiksi Britannian pääministeri Keir Starmer, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Galeotti ehdottaa.

– Tehtäisiin selväksi, että he puhuvat Euroopan puolesta. Ei tuollaisesta tapaamisesta aluksi mitään tulosta syntyisi, mutta se olisi alku. Tällä hetkellä venäläiset voivat ajatella, ettei Euroopalla ole mitään merkitystä, Galeotti sanoo.

Tapaamisessa päästäisiin myös kuulemaan asioista suoraan, eikä vain Trumpin tai Putinin tulkitsemana.

Galeotti muistuttaa, että ennen keskusteluja Euroopassa pitäisi muodostaa mahdollisimman laaja yhteinen käsitys siitä, miten sodan Ukrainassa katsotaan voivan realistisesti päättyä.

– Yksi keskustelujen tarkoituksista olisi tehdä Putinille selväksi, että hän joutuu taipumaan joihinkin myönnytyksiin ja ettei esimerkiksi Putinin vaatima Ukrainan riisuminen aseista tule koskaan tapahtumaan, Galeotti sanoo.

Hänen mukaansa Euroopan johtajien tapaamisessa Putinin kanssa olisi eri lähtökohdat kuin Trumpilla. He eivät menisi neuvottelupöytään pilkkomaan Ukrainaa tai sivuuttamaan presidentti Volodymyr Zelenskyiä.

– Mutta on turha teeskennellä, etteikö Euroopalla olisi myös omia etujaan ajettavana. Jos ei olisi, eurooppalaiset sotilaat olisivat taisteluhaudoissa jossain Itä-Ukrainassa, Galeotti sanoo.