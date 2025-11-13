Brittiläinen Venäjä-asiantuntija Mark Galeotti kyseenalaistaa, olemmeko tyytyväisiä siihen, että Donald Trump on Euroopan Moskovan-suurlähettiläs.
Professori Mark Galeotti kannattaa ajatusta keskusteluyhteyden avaamisesta Euroopan ja Venäjän välille.
Galeottin mukaan Eurooppa käytännössä sulkee itsensä kaiken keskustelun ulkopuolelle, kun se edellyttää Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta myönnytyksiä ennen yhteydenpidon aloittamista.
– Olemmeko tyytyväisiä siihen, että (Yhdysvaltain presidentti) Donald Trump on ainoa keskustelukumppani Moskovan kanssa, käytännössä Euroopan Moskovan-suurlähettiläs? Minä en ainakaan ole, Galeotti sanoo STT:n haastattelussa.
Hänen mukaansa on olemassa koko ajan vaara, että Trump tekee Venäjän kanssa jonkinlaisen diilin, johon Ukrainan kantaa ei kysytä ja jossa eurooppalaiset joutuvat maksumiehiksi.
Galeotti myötäilee presidentti Sauli Niinistön ehdotusta keskusteluyhteyden avaamisesta. Toisaalta brittitutkija on myös nykyisen presidentin Alexander Stubbin linjoilla siltä osin, että mahdolliset keskustelut Putinin kanssa on syytä käydä koordinoidusti.