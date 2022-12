Ukrainan englanninkielisessä ilmahälytyssovelluksessa voi kuulla Tähtien sota -näyttelijän äänen – MTV seuraa sotaa

Ukrainan digitaalisen kehityksen ministeriö kertoo Hamillin ilmoittavan ohjushyökkäyksistä, pommituksesta, katutaistelusta, säteilystä ja kemiallisesta uhasta. Ministeriön mukaan näyttelijä on myös lisännyt Tähtien sota -elokuvista tuttuja sitaatteja hälytysilmoituksiin.

Hamill on ollut aktiivinen Ukrainan tukija sodan aikana. Hän on United24 -rahankeräysyhteisön jäsen ja ukrainalaisen uutistoimisto Interfaxin mukaan näyttelijä on myös käynnistänyt varainkeruun kymmenen RQ-35 Heidrun -tiedustelukopterin ostamiseksi Ukrainan asevoimille.