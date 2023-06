Miehitetyillä alueilla työvoimapula, vesihuoltoyhtiön kuljettajat lakkoon – MTV seuraa sotaa

Mariupolin kunnallisen vesihuoltolaitoksen kuljettajat ilmoittivat 16. kesäkuuta menevänsä lakkoon. Ukrainan armeijan vastarintakeskuksen mukaan työntekijät jkertovat, että heille ei ole maksettu kahteen kuukauteen palkkaa. Asiasta kertoo the Kyiv Independent.

Lehden mukaan Venäjän miehittämillä alueilla on työvoimapulaa. Erityisesti se koskee kaivostyötä sekä kuljetus- ja rakennusalaa. Kriittisin tilanne on Donetskin alueen miehitetyillä alueilla.

Perjantai 16. kesäkuuta:

Taistelujen painopiste on Ukrainan varapuolustusministerin Hanna Maljarin mukaan nyt Mariupolin kaupunkiin johtavalla tiellä, kertoi Guardian -lehti.

Näin ollen kiivaimpia taisteluja ei enää käydä Bahmutin ympäristössä, itäisellä Donetskin alueella, kuten vastahyökkäyksen ensimmäisellä viikolla. Venäjä on Maljarin mukaan panostanut Itä-Ukrainaan pysäyttääkseen Ukrainan joukkojen etenemisen.

– Idässä vihollinen on kerännyt kaiken voimansa pysäyttääkseen hyökkäyksemme, ja he kokoavat joukkoja pysäyttääkseen meidät. Etelässä he eivät menesty kovin hyvin, Maljar väittää.