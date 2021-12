Holhouksesta vapautunut Britney Spears 40 vuotta! Näin 12-vuotiaana maailmanmaineeseen noussut pop-ikoni on muuttunut vuosien varrella

Koostimme 12-vuotiaana maailmanmaineeseen nousseen poptähden elämästä kuvasarjan. Näin 40 vuotta täyttänyt Spears on muuttunut vuosien varrella:

/All Over Press

/All Over Press

Britney Spears nousi julkisuuteen 12-vuotiaana lapsitähtenä liittyessään Disney Channelin suosittuun The All New Mickey Mouse Club -ohjelmaan. Spears nähtiin show'ssa vuosien 1993 ja 1994 ajan. Hänen lisäkseen ohjelmasta ponnahtivat nykyiset tähdet Justin Timberlake, Christina Aguilera sekä näyttelijä Ryan Gosling.