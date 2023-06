Britney Spears tapasi siskonsa – laulajalla on monimutkainen suhde perheeseensä

– Oli hienoa vierailla siskoni kanssa kuvaussetissä viime viikolla! Olen kaivannut teitä niin paljon! Lojaalit tytöt pysyvät kotona, mutta on ihanaa vierailla perheen luona, Britney kirjoitti videon yhteyteen.

Britneyn suhde perheeseensä on ollut monimutkainen siitä lähtien, kun hänet asetettiin isänsä Jamie Spearsin holhouksen alaiseksi. Holhous päättyi marraskuussa 2021.

Britney syytti vuonna 2022 siskoaan Jamie Lynniä yrityksestä myydä muistelmateostaan Things I Should Have Said Britneyn kustannuksella ja lopetti tämän seuraamisen Instagramissa.