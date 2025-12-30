Saksassa varkaat ovat anastaneet tiettävästi 30 miljoonan euron arvosta käteistä ja arvoesineitä murtauduttuaan pankkiin.
Suuri pankkimurto tapahtui Saksan länsiosassa Gelsenkirchenin kaupungissa, paikallinen poliisi kertoi tänään tiistaina.
Poliisin mukaan varkaat murtautuivat yli 3 000 tallelokeroon, joissa oli rahaa, kultaa ja koruja. Poliisin mukaan varkaat tulivat pankkiin maanalaisesta pysäköintihallista betoniseinään poraamansa valtavan reiän kautta.
Poliisin mukaan varkaita ei ollut vielä saatu kiinni tiistaina myöhään iltapäivällä.
Saksalaismediat uutisoivat, että poliisin mukaan murto tehtiin jouluna tai viikonloppuna. Poliisi sai tietää tapahtuneesta maanantaiaamuna yöllä soineen palohälytyksen ansiosta.
Viranomaiset sulkivat pankin ryöstön vuoksi. Saksalaismedioiden mukaan parisataa asiakasta jonotti pankin edessä tiistaina.