Venäjä väittää pudottaneensa ukrainalaislennokin lähellä Moskovaa – MTV seuraa sotaa

Rostovin alueen kuvernööri Vasili Golubev kirjoitti Telegramissa, että yksi ihminen loukkaantui ja useita autoja vahingoittui, kirjoittaa ukrainalaislehti The Kyiv Independent . Golubevin mukaan ilmapuolustusjärjestelmät aktivoituivat noin kello kolme aamulla paikallista aikaa.

Torstai 6. syyskuuta

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on ilmoittanut uudesta yli miljardin dollarin tukipaketista Ukrainalle. Kiovassa vierailulla olevan Blinkenin mukaan tukipaketti auttaa ylläpitämään Ukrainan vastahyökkäyksessä aikaansaatua edistystä. Uutiskanava CNN:n mukaan tukipaketti sisältää sotilaallista, humanitaarista ja taloudellista apua. Tukipaketista on myös määrä tukea yli 200 miljoonalla dollarilla uudistuksia, jotka vahvistavat korruption vastaisia toimia, oikeusvaltioperiaatetta ja oikeussektoria, ulkoministeriö sanoo CNN:n mukaan. Ukrainan puolustusministeri erotettiin tehtävästään vain muutama päivä sitten korruptiosyytösten keskellä.

Yhdysvallat pitää tärkeänä edistystä, jota Ukraina on saavuttanut vastahyökkäyksessään, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken . Ulkoministeri kuvaili tämän olevan erittäin rohkaisevaa ja sanoi Yhdysvaltain jatkavan kulkemista rinta rinnan Ukrainan kanssa.

Blinken on vierailulla Ukrainassa. Tänään hän on muun muassa tavannut maan presidentin Volodymyr Zelenskyin .

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Blinkenin on määrä myös ilmoittaa uudesta, yli miljardin dollarin arvoisesta tukipaketista Ukrainalle.

Zelenskyi varoitti tänään, että Ukrainalla on erittäin vaikea talvi edessään.

Tapaamisessa Zelenskyi myös kiitti Yhdysvaltoja siitä, kuinka maa on avustanut Ukrainaa energiansaannin kanssa. Venäjä on kohdistanut järjestelmällisesti iskujaan Ukrainan energiantuotantoon.

Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjän tekemässä iskussa Itä-Ukrainaan on kuollut ainakin 17 ihmistä. Loukkaantuneita on 32. Kuolleista ainakin yksi on lapsi.