Yhdysvaltain ulkoministeri ja Tanskan pääministeri vierailevat Kiovassa – Zeleskyi varoitti tulevan talven olevan erittäin vaikea

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken saapui keskiviikkona vierailulle Kiovaan. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Blinkenin on määrä ilmoittaa uudesta, yli miljardin dollarin arvoisesta tukipaketista Ukrainalle. Ukrainassa Blinken tapasi maan presidentti Volodymyr Zelenskyin. Blinken kertoo näkevänsä rohkaisevaa edistystä Ukrainan vastahyökkäyksessä. Zelenskyi varoittaa, että Ukrainalla on erittäin vaikea talvi edessään. Sosiaalisessa mediassa levisi keskiviikkona kuvia Blinkenistä Ukrainassa hyvin tunnetun räjähdekoira Patronin kanssa.

"Taistelunne on myös meidän"





Frederiksen sanoi, että on vierailunsa aikana nähnyt paikkoja, joissa sotarikoksia on tehty. Hänen mukaansa ne edustavat järjettömyyttä, jota on vaikea pukea sanoiksi.



– Mutta meidän on puettava se sanoiksi, koska siitä tästä sodassa on kyse. Siitä, että tuhannet viattomat ukrainalaiset ovat menettäneet henkensä.



Tanska lupasi viime kuussa antaa Ukrainalle sen kipeästi kaipaamia F-16-hävittäjiä. Tanska toimittaa maalle yhteensä 19 hävittäjää.



Frederiksen tapasi keskiviikkona presidentti Zelenskyin, joka kiitti pääministeriä Tanskan tuesta.



– Arvostan suuresti maidemme välistä suhdetta, Zelenskyi sanoi ja mainitsi muun muassa yhteistyön ukrainalaisten F-16-lentäjien koulutuksessa sekä miinojen raivauksessa Ukrainassa.



Zelenskyi ja Frederiksen tapasivat keskiviikkona iltapäivällä ja keskustelivat yhteistyön jatkamisesta.



– Teidän taistelunne vapauden puolesta on myös meidän, Frederiksen sanoi ja alleviivasi sodan johtavan kuolemiin joka päivä.