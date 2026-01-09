Brasilian ex-presidentin vankeustuomion lyhentämiseen tähtäävä lakiesitys jäi nykyisen presidentin käsiin.
Brasiliassa presidentti Luiz Inacio Lula da Silva käytti torstaina veto-oikeuttaan estääkseen edeltäjänsä Jair Bolsonaron vankeustuomion lyhentämisen.
Brasilian senaatti hyväksyi joulun alla lakiesityksen, joka voisi merkittävästi lyhentää Bolsonarolle vallankaappausyrityksestä langetettua vankeustuomiota.
Lulan odotetusta ratkaisusta huolimatta asiasta päättää viime kädessä konservatiivien hallussa oleva kongressi.
Bolsonaro sai vallankaappausyrityksestä 27 vuoden vankeustuomion, jota hän alkoi istua marraskuussa.
Vankeustuomio liittyy Bolsonaron vuoden 2022 presidentinvaalitappion jälkeisiin tapahtumiin.
Tammikuussa 2023 tuhannet Bolsonaron kannattajat valtasivat hallintorakennuksia pääkaupunki Brasiliassa ja vaativat, että maan asevoimat syrjäyttäisivät vaalit voittaneen Lulan. Brasilian liittovaltion poliisin mukaan vallankumoussuunnitelmaan kuului lisäksi Lulan salamurhaaminen.