Brasilian korkeimman oikeuden mukaan ex-presidentti on käyttänyt kaikki valitusmahdollisuutensa ja tuomio on lopullinen.
Brasilian entinen presidentti Jair Bolsonaro on aloittanut vankeusrangaistuksensa suorittamisen.
Brasilian korkein oikeus määräsi tiistaina, että 70-vuotias Bolsonaro on käyttänyt kaikki valitusmahdollisuutensa ja tuomio on lopullinen. Oikeus määräsi vankeustuomion istumisen alkavan välittömästi.
Korkeimman oikeuden päätöksestä huolimatta Bolsonaron asianajaja sanoi heidän aikovan edelleen valittaa tuomiosta.
Bolsonaro tuomittiin syyskuussa vallankaappausyrityksestä 27 vuodeksi vankeuteen.
Bolsonaro oli ollut kotiarestissa viime lauantaihin asti, jolloin hänet siirrettiin poliisilaitoksen tiloihin jalkapantansa tärvelemisen vuoksi. Bolsonaro sanoi, että hän oli tärvellyt valvontapantansa lääkityksen aiheuttaman vainoharhaisuuden vuoksi.
Korkeimman oikeuden tuomarin Alexandre de Moraesin mukaan oli viitteitä siitä, että Bolsonaro oli suunnitellut pakenevansa Yhdysvaltain Brasilian-suurlähetystöön hakeakseen turvapaikkaa.
Bolsonaro on jo neljäs Brasilian entinen presidentti, joka on saanut vankeustuomion sen jälkeen, kun maan sotilasdiktatuuri kaatui vuonna 1985.