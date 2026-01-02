Brasilian ex-presidentti Jair Bolsonaro vietiin jouluaattona vankilasta sairaalaan.
Brasilian entinen presidentti Jair Bolsonaro pääsi torstaina paikallista aikaa pois sairaalasta.
Bolsonaro siirrettiin jouluaattona vankilasta sairaalaan nivustyräleikkausta varten Brasilian pääkaupungissa. Joulupäivänä tehty leikkaus onnistui Bolsonaron vaimon mukaan hyvin.
Bolsonaron nähtiin torstaina poistuvan sairaalalta poliisin huostassa.
Hän sai vuoden 2022 vaalien jälkeisestä vallankaappausyrityksestä 27 vuoden vankeustuomion, jota hän alkoi istua marraskuussa.
Bolsonaron asianajajat pyysivät keskiviikkona paikallista aikaa terveyssyiden perusteella, että Bolsonaro voisi jatkaa tuomionsa suorittamista kotiarestissa. Oikeus kumosi pyynnön torstaina linjaten, ettei entisen presidentin terveydentila ollut heikentynyt.
70-vuotiaalla Bolsonarolla on ollut lukuisia terveysongelmia sen jälkeen, kun häntä puukotettiin vuonna 2018.