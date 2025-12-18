Brasilialaisessa kaupungissa tallentui videolle hetki, kun Vapaudenpatsaan jäljennös kaatui.

Etelä-Brasiliassa sijaitsevassa Guaíban kaupungissa koettiin dramaattinen hetki, kun voimakkaat tuulet kaatoivat Vapaudenpatsaan jäljennöksen.

Paikallisten viranomaisten mukaan patsas ei kestänyt voimakkaita puuskia ja romahti maahan. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta rakenteeseen syntyi näkyviä vaurioita.

Tunnettu maamerkki

Kaatunut jäljennös on ollut kaupungin tunnettu maamerkki ja suosittu kuvauskohde. Patsas asennettiin vuonna 2020, jolloin uusi Havan-nimisen ketjun vähittäistavaraliike avattiin.

Havanin konsepti on tunnettu siitä, että se pystyttää Vapaudenpatsaan jäljennöksiä myymälöidensä lähelle.

Korkeutta patsaalla oli 24 metriä ja sen alla oli 11 metrin korkuinen jalusta, mikä teki kokonaisuudesta 35 metriä korkean.

Viranomaiset arvioivat parhaillaan, voidaanko patsasta korjata vai joudutaanko se purkamaan kokonaan.